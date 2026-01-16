Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Футбол Новости

Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей Лиги конференций УЕФА
Сегодня, 16 января, прошла жеребьёвка стыковых матчей Лиги конференций УЕФА сезона-2025/2026. Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие 9-24-е места, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться к восьмёрке сильнейших. Первые игры пройдут 19 февраля, ответные — 26 февраля 2026 года.

Результаты жеребьёвки:

«КуПС» — «Лех»;
«Зриньски» — «Кристал Пэлас»;
«Шкендия» — «Самсунспор»;
«Сигма» — «Лозанна-Спорт»;
«Ноа» — «АЗ Алкмаар»;
«Ягеллония» — «Фиорентина»;
«Дрита» — «Целе»;
«Омония» — «Риека».

Действующий победитель Лиги конференций — лондонский «Челси».

