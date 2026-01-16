Скидки
Российский игрок «Целе» Иосифов высказался об успехах команды в Лиге конференций

Комментарии

Российский полузащитник Никита Иосифов, ныне выступающий за «Целе», высказался об успехах команды в Лиге конференций. Словенская команда вышла в 1/16 финала Лиги конференций.

«Конечно, мы довольны выступлением в Лиге конференций. После трёх побед подряд мы рассчитывали на большее, но травмы, небольшой эмоциональный спад — в футболе такое случается. Это свойственно любой команды, и из-за этого концовка не особо получилась в плане результата. Сейчас нужно настраиваться на плей-офф Лиги конференций и вторую часть чемпионата. Как раз находимся с командой в Испании, готовимся.

В том году «Целе» добился очень хорошего результата — играл в четвертьфинале против «Фиорентины». У меня тот сезон получился трудным, я полгода отсутствовал из-за проблем с документами и не особо участвовал в успехах команды. Но теперь второй год подряд мы выходим в плей-офф Лиги конференций, это доказывает уровень «Целе» на европейской арене», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

