Андрей Аршавин заявил, что убрал психолога из академии «Зенита»

Андрей Аршавин заявил, что убрал психолога из академии «Зенита»
Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин рассказал, что убрал психолога из системы академии сине-бело-голубых.

– Убрать психолога – ваше решение?
– Да. Психолог работал здесь 10 лет. Честно говоря, я не понимал, что такого прорывного случилось за эти 10 лет. Что резко изменилось или улучшилось. Психолог собирал тренеров, и я слышал их недовольство. Тогда я сказал: «Давайте попробуем убрать психолога?» Во-первых, посчитал, что ничего не изменится. Во-вторых, мне кажется, в футболе, особенно в детской академии, главный авторитет и психолог – это тренер. Как в школе – учитель.

– А вы уверены, что каждый тренер в академии обладает навыками психолога?
– Может быть, и нет, но это его обязанность. Понятно, что все не будут суперпсихологами. Но тренер – это педагог. А педагог должен быть психологом. Кто-то лучше этим навыком обладает, кто-то хуже. Это их ответственность. И часть их работы, – приводит слова Аршавина Sports.ru.

