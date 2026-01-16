Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая ответил, кто из мировых звёзд был готов играть в России

Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, кто из мировых звёзд готов был играть в России. По словам агента, возможность поиграть в Мир РПЛ была у экс-форварда сборной Италии и «Удинезе» Антонио Ди Натале.

— Пирло когда-то мог в Россию приехать? В любом статусе.
— Нет. Я такого не слышал никогда.

— Кто из больших звёзд мог оказаться? Помню, про Буффона и «Рубин» говорили...
— Не помню про Буффона. Я помню нападающего сборной Италии, не такая звезда, но за него готовы были платить. Ди Натале такой был.

— Это вообще легенда.
— Его очень сильно хотел Курбан Бердыев. Он почти был в самолёте перед вылетом в Казань. Да, «Рубин» тогда хотел его, 20 млн платил. По тем временам это вообще были чудовищные деньги. Многие звёзды на грани перехода были в Россию. Ну а что, «Динамо» времён Федорычева чуть ли вообще пол-Европы не скупило, – сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале FONBET.

