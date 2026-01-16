Экс-игрок «Вильярреала» Иосифов: Захарян — талантливый, у него получится в Испании

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Вильярреала» Никита Иосифов, ныне выступающий за «Целе», высказался о полузащитнике «Реала Сосьедад» Арсене Захаряне.

«Футбол в Европе другой. Там нет лимита, как в России, и ты должен выигрывать конкуренцию у абсолютно каждого футболиста. Нет привилегий — нужно доказывать, выгрызать своё место. И если по каким-то причинам не будешь готов ментально, физически или технически — не будешь играть. Это все понимают.

У Арсена сейчас такой период. Но если он не сдастся, не бросит руки и будет продолжать стараться, у него обязательно всё получится. Захарян — талантливый футболист, и это все прекрасно знают. Просто нужно время, он ведь даже младше меня на два года», — сказал Иосифов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.