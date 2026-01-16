Расписание матчей 20-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 16 января, матчем «Эспаньол» — «Жирона» стартует 20-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 20-го тура чемпионата Испании (время — московское):
16 января, пятница:
23:00. «Эспаньол» — «Жирона»;
17 января, суббота:
16:00. «Реал» — «Леванте»;
18:15. «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Осасуна» — «Овьедо»;
23:00. «Бетис» — «Вильярреал»;
18 января, воскресенье:
16:00. «Атлетико» — «Алавес»;
20:30. «Сельта» — «Райо Вальекано»;
23:00. «Реал Сосьедад» — «Барселона»;
19 января, понедельник:
23:00. «Эльче» — «Севилья».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков за 19 матчей.