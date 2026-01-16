Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 20-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 20-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 16 января, матчем «Эспаньол» — «Жирона» стартует 20-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 20-го тура чемпионата Испании (время — московское):

16 января, пятница:

23:00. «Эспаньол» — «Жирона»;

17 января, суббота:

16:00. «Реал» — «Леванте»;
18:15. «Мальорка» — «Атлетик» Бильбао;
20:30. «Осасуна» — «Овьедо»;
23:00. «Бетис» — «Вильярреал»;

18 января, воскресенье:

16:00. «Атлетико» — «Алавес»;
20:30. «Сельта» — «Райо Вальекано»;
23:00. «Реал Сосьедад» — «Барселона»;

19 января, понедельник:

23:00. «Эльче» — «Севилья».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набравшая 49 очков за 19 матчей.

Календарь матчей Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Реал» — «Леванте». Перезагрузка на «Сантьяго Бернабеу»
«Реал» — «Леванте». Перезагрузка на «Сантьяго Бернабеу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android