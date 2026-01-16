Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Сергей Семак: c лимитом «5+5» про Лигу чемпионов можно забыть

Сергей Семак: c лимитом «5+5» про Лигу чемпионов можно забыть
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что клубам Мир РПЛ при новом лимите на легионеров будет сложно проявить себя в Лиге чемпионов УЕФА, если российские команды вернутся на международную арену.

– Представим, что Россию в какой-то момент вернут в еврокубки. Вас беспокоит лимит в этом контексте – что нашим клубам будет намного тяжелее?
– Все это прекрасно понимают – c лимитом «5+5» нам будет очень сложно. Про Лигу чемпионов, думаю, можно забыть. Останется Лига конференций и в лучшем случае Лига Европы, – приводит слова Семака Sports.ru.

Сейчас команды-участники РПЛ могут заявлять до 13 легионеров и выпускать на поле восемь из них.

