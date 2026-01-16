Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Факел» объявил о подписании Акселя Гнапи

Комментарии

Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании 24-летнего французского нападающего Акселя Гнапи. Футболист уже присоединился к команде на сборе в Белеке (Турция). Стороны заключили долгосрочный контракт, срок которого не уточняется.

Фото: ФК Факел

«Добро пожаловать», — написала пресс-служба воронежского клуба в своём телеграм-канале.

Аксель последние полтора сезона выступал в Суперлиге Косово за клуб «Лапи». Он провёл за команду 15 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее Гнапи играл за косовскую «Приштину», французские «Бельфор», «Расинг», «Фуриани Альяни», «Грасс» и «Канн».

