«Факел» объявил о подписании Акселя Гнапи

Воронежский «Факел» на своём официальном сайте объявил о подписании 24-летнего французского нападающего Акселя Гнапи. Футболист уже присоединился к команде на сборе в Белеке (Турция). Стороны заключили долгосрочный контракт, срок которого не уточняется.

Фото: ФК Факел

«Добро пожаловать», — написала пресс-служба воронежского клуба в своём телеграм-канале.

Аксель последние полтора сезона выступал в Суперлиге Косово за клуб «Лапи». Он провёл за команду 15 матчей, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Ранее Гнапи играл за косовскую «Приштину», французские «Бельфор», «Расинг», «Фуриани Альяни», «Грасс» и «Канн».