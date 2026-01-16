Марк-Андре тер Штеген переходит в «Жирону» — Фабрицио Романо

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вскоре станет игроком «Жироны». Тер Штеген присоединится к «Жироне» на правах аренды, клубы близки к тому, чтобы заключить сделку. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Вратарь выступает за «Барселону» с 2014 года. За этот период тер Штеген принял участие в 423 матчах во всех турнирах, в 176 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.