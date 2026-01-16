Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марк-Андре тер Штеген переходит в «Жирону» — Фабрицио Романо

Марк-Андре тер Штеген переходит в «Жирону» — Фабрицио Романо
Комментарии

Немецкий голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген вскоре станет игроком «Жироны». Тер Штеген присоединится к «Жироне» на правах аренды, клубы близки к тому, чтобы заключить сделку. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Вратарь выступает за «Барселону» с 2014 года. За этот период тер Штеген принял участие в 423 матчах во всех турнирах, в 176 из которых отыграл «на ноль».

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Материалы по теме
Вратарь «Барселоны» тер Штеген согласился на переход в «Жирону» — Football Espana
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android