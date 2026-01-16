Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Гурцкая — о Жерсоне в «Зените»: топовая машина, но по бездорожью Петербурга она не поехала

Гурцкая — о Жерсоне в «Зените»: топовая машина, но по бездорожью Петербурга она не поехала
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о бывшем полузащитнике санкт-петербургского «Зенита» Жерсоне. В зимнее трансферное окно — 2026 сине-бело-голубые продали бразильца «Крузейро». За «Зенит» Жерсон выступал с лета 2025-го.

— Это была большая покупка...
— Давай так. Они купили топовую машину, идеальную, но она по какой-то причине по бездорожью Санкт-Петербурга не поехала. Но они изначально брали очень хорошего игрока, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

За «Зенит» Жерсон провёл 15 матчей во всех турнирах и забил два гола — по одному в Фонбет Кубке России и Мир РПЛ.

