Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Александр Кульчий: Гусев и Жирков не обладают большим тренерским опытом

Бывший тренер московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о действующем тренерском штабе бело-голубых во главе с Роланом Гусевым.

«По игре и результатам будет видно, насколько «Динамо» нуждалось в Шаронове и Жиркове. Все будут смотреть на качество игры. Гусев и Жирков не обладают огромным тренерским опытом, но у них большой футбольный опыт. Тем более у Жиркова! Человек много играл на самом высоком уровне. Шаронов — самый опытный в этой тройке.

Добавился и тренер по физподготовке. Команда может решать задачи. Но все будут смотреть на весенний отрезок, как команда проявит себя. Наверняка больше будут ставить на Кубок России», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Комментарии
