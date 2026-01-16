Кульчий: Челестини проявил настойчивость в переходе Баринова — видит в нём усиление

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о переходе российского полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

«История с Бариновым — недоработка руководства «Локомотива». Он воспитанник, игрок основного состава, лидер на поле и в раздевалке. Писали, что были тяжёлые переговоры. Самое главное, что тренер ЦСКА проявил настойчивость в переходе Баринова. Он хотел ещё летом Дмитрия, но не получилось. Это большой плюс, что не руководство, а Челестини хотел игрока — видит в нём усиление», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.