Аршавин: Саусь «Зениту» бы пригодился, уход Козлова в «Краснодар» — это прокол

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о воспитаннике клуба Владиславе Саусе, который сейчас выступает за калининградскую «Балтику». Также Аршавин отметил Данилу Козлова, являющегося футболистом «Краснодара».

— Саусь – техничный футболист, но иногда лаял на мяч. Мог с места на два метра прокинуть. Вроде всё нормально, а потом – хренакс. Раза три за игру так терял. В какой-то момент я попросил его остаться ещё на полгода, но потом пообещал отпустить. Он перешёл в «Шинник», а летом [2024-го] присоединился к «Балтике». Помню, звонил, когда он попадался в Первой лиге: «Влад, всё хорошо, ты играешь. Но какой у тебя КПД? Ноль голов, ноль передач». Как латераль он свои функции уже тогда хорошо выполнял. Для его данных – мощный, быстро бежит – схема 5-3-2 подходит как нельзя лучше.

– «Зениту» он бы пригодился?

– Да.

– То, что его не сохранили, – проблема?

– Нет, «Зенит» на нём заработал. У нас [в академии] всё ещё лежит процент от Сауся. Игрок же развился – для академии это супер. То, что его не увидели, не рассмотрели и не стали ждать в главной команде, другой вопрос. Я на это не влияю. Как и, например, не занимался сделкой по Козлову. Считаю, что его уход в «Краснодар» — это прокол, – приводит слова Аршавина Sports.ru.