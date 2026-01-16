Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Гришин: Андраде уйдёт из «Балтики» в ЦСКА, если предложат хорошие условия контракта

Гришин: Андраде уйдёт из «Балтики» в ЦСКА, если предложат хорошие условия контракта
Многолетний тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин прокомментировал возможный трансфер защитника калининградской «Балтики» Кевина Андраде в московский клуб.

«Андраде хорошо играет в «Балтике», потому что там совсем другая схема игры. «Балтика» играет в три защитника. Сможет ли Андраде играть в двойке? Надо смотреть. То, что Андраде — неплохой защитник? Наверное, да. Он адаптирован к российскому чемпионату.

Всё будет упираться в цену за трансфер и в то, захочет ли Андраде сам уйти из «Балтики». Сейчас все играют не за клуб, а за сумму контракта. Если Андраде предложат хорошие условия контракта и смогут его купить у «Балтики», он перейдёт в ЦСКА», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Андраде перешёл в «Балтику» из «Америки» в январе 2024 года. В составе калининградского клуба 26‑летний колумбиец провел 72 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость защитника составляет € 2,5 млн.

