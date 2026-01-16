Марк Гехи перешёл в «Манчестер Сити» за € 23 млн — Романо

Центральный защитник «Кристал Пэлас» Марк Гехи перешёл в «Манчестер Сити». «Орлы» приняли предложение о трансфере 25-летнего футболиста в размере £ 20 млн (€ 23 млн). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, англичанин также принял условия о переходе, предлагаемые «горожанами».

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

