Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой войдёт в тренерский штаб национальной команды.

«Руд ван Нистелрой войдёт в тренерский штаб сборной Нидерландов с 1 февраля. Бывший нападающий присоединится к Рональду Куману в качестве помощника тренера для подготовки к чемпионату мира по футболу 2026 года. Добро пожаловать обратно, Руд», — говорится в заявлении пресс-службы сборной в социальных сетях.

Ранее Нистелрой уже работал в сборной в качестве ассистента главного тренера с 2020 по 2021 год. Также специалист работал в «Манчестер Юнайтед» и «Лестере», с которым по итогам сезона-2024/2025 английской Премьер-лиги занял 18-е место и вылетел в Чемпионшип.