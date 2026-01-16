Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о возможном увольнении

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о возможном увольнении
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о возможном уходе из столичного клуба. Ранее «сливочные» проиграли «Альбасете» (2:3) из второй лиги в 1/8 финала Кубка Испании в дебютном матче экс-защитника «Королевского клуба».

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

«Я пришёл на эту должность, чтобы работать. С первого дня и до последнего буду работать до самого дня своего ухода, потому что это то, что я должен делать для этого клуба», – приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Напомним, Альваро Арбелоа сменил на посту главного тренера своего соотечественника Хаби Алонсо. Бывший наставник «Байера» ушёл из клуба после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3.

Материалы по теме
Алонсо — лидер по проценту побед среди тренеров «Реала» за последние 10 лет
Истории
Алонсо — лидер по проценту побед среди тренеров «Реала» за последние 10 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android