Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о возможном увольнении

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о возможном уходе из столичного клуба. Ранее «сливочные» проиграли «Альбасете» (2:3) из второй лиги в 1/8 финала Кубка Испании в дебютном матче экс-защитника «Королевского клуба».

«Я пришёл на эту должность, чтобы работать. С первого дня и до последнего буду работать до самого дня своего ухода, потому что это то, что я должен делать для этого клуба», – приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Напомним, Альваро Арбелоа сменил на посту главного тренера своего соотечественника Хаби Алонсо. Бывший наставник «Байера» ушёл из клуба после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3.