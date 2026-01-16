Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о возможном увольнении
Поделиться
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о возможном уходе из столичного клуба. Ранее «сливочные» проиграли «Альбасете» (2:3) из второй лиги в 1/8 финала Кубка Испании в дебютном матче экс-защитника «Королевского клуба».
Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42' 1:1 Мастантуоно – 45+3' 2:1 Бетанкор – 82' 2:2 Гарсия – 90+1' 3:2 Бетанкор – 90+4'
«Я пришёл на эту должность, чтобы работать. С первого дня и до последнего буду работать до самого дня своего ухода, потому что это то, что я должен делать для этого клуба», – приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.
Напомним, Альваро Арбелоа сменил на посту главного тренера своего соотечественника Хаби Алонсо. Бывший наставник «Байера» ушёл из клуба после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании со счётом 2:3.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 января 2026
-
18:30
-
18:30
-
18:19
-
18:19
-
18:11
-
18:09
-
18:00
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:49
-
17:36
-
17:30
-
17:28
-
17:25
-
17:22
-
17:21
-
17:20
-
17:18
-
17:10
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:54
-
16:45
-
16:31
-
16:29«Факел» объявил о подписании Акселя Гнапи Официально
-
16:25
-
16:19
-
16:15
-
16:15
-
15:56
-
15:48
-
15:33