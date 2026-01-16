«Реал» рассматривает возможность возобновления переговоров по контракту Винисиуса — CS

Мадридский «Реал» рассматривает возможность возобновления переговоров по продлению контракта с вингером команды Винисиуом Жуниором до конца января, сообщает Cadena SER.

В клубе исходят из предположения, что Винисиус не подпишет новый контракт до конца сезона, при этом руководство верит, что игрок всё-таки заключит соглашение. Клуб намерен сохранить бразильского футболиста, который сам публично заявлял, что хочет остаться в команде. Действующее трудовое соглашение бразильца с клубом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус намекал президенту «Реала» Флорентино Пересу, что не будет рассматривать вопрос о продлении контракта, пока главным тренером команды являлся Хаби Алонсо. Клуб уже предлагал футболисту продление контракта, однако переговоры были приостановлены после того, как Винисиус потребовал зарплату на уровне Килиана Мбаппе.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал восемь результативных передач.