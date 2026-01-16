Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
«Хочу нового вызова». Гласнер подтвердил, что покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подтвердил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали о возможном назначении австрийского специалиста в «Манчестер Юнайтед».

«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу нового вызова», — приводит слова Гласнера журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Австрийский тренер возглавляет «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года. По итогам минувшего сезона команда Гласнера выиграла Кубок и Суперкубок Англии.

После 21 тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 28 очков и занимает 13-е место.

Самые большие стадионы мира:

