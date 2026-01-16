«Хочу нового вызова». Гласнер подтвердил, что покинет «Кристал Пэлас» по окончании сезона

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер подтвердил, что покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее СМИ сообщали о возможном назначении австрийского специалиста в «Манчестер Юнайтед».

«Я уже несколько месяцев назад сообщил клубу, что хочу нового вызова», — приводит слова Гласнера журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Австрийский тренер возглавляет «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года. По итогам минувшего сезона команда Гласнера выиграла Кубок и Суперкубок Англии.

После 21 тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» набрал 28 очков и занимает 13-е место.

