Слот — о Салахе: рад, что он возвращается

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о нападающем своей команды Мохамеде Салахе.

«Прежде всего ему нужно сыграть ещё один важный матч за Египет в субботу, а затем он вернётся к нам, и я рад, что он возвращается. Мохамед был очень важен для этого клуба, для меня. Даже если бы у меня было 15 нападающих, всё равно был бы рад его возвращению. Сейчас у нас другая ситуация, поэтому ждём его возвращение после важной игры, в которой ему предстоит принять участие», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Салах находится в расположении сборной Египта, которой предстоит принять участие в матче за третье место на Кубке Африки.

Ранее между главным тренером «Ливерпуля» и футболистом произошёл конфликт из-за интервью Салаха с критикой клуба и недовольства своим положением.