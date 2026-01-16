Скидки
«Зенит» объявил о проведении двух товарищеских матчей с китайским клубом «Шанхай Порт»

Комментарии

«Зенит» в телеграм-канале объявил о проведении двух товарищеских матчей с китайским клубом «Шанхай Порт».

«Первая игра с командой из Шанхая состоится 22 января и начнётся в 17:30 по петербургскому времени. Команды сыграют три тайма, продолжительность каждого составит 30 минут.

Второй матч пройдёт 26 января, стартовый свисток прозвучит в 11:00. Планируется, что в ответной встрече «Зенит» и «Шанхай Порт» проведут три тайма по 45 минут», — написано в сообщении клуба.

После первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают второе место.

