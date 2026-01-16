Скидки
Новости

Унаи Эмери из «Астон Виллы» признан тренером месяца в АПЛ

Унаи Эмери из «Астон Виллы» признан тренером месяца в АПЛ
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в декабре. Об этом сообщает аккаунт АПЛ в социальной сети X.

В минувшем месяце бирмингемцы обыграли «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3), «Арсенал» (2:1), «Вест Хэм Юнайтед» (3:2), «Манчестер Юнайтед» (2:1) и «Челси» (2:1). Подопечные Эмери уступили лишь лондонскому «Арсеналу» в матче второго круга со счётом 1:4.

«Астон Вилла» после 21-го тура чемпионата Англии занимает третье место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Столько же у располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити». Возглавляет таблицу «Арсенал» с 49 очками.

