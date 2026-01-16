ЦСКА обсуждает трансфер защитника «Севильи» Кике Саласа

Защитник «Севильи» Кике Салас — один из кандидатов для ЦСКА на усиление позиции центрального защитника. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Стороны уже обсуждают условия возможного трансфера. Сделке может помочь факт, что игрок подписан с тем же агентством, что и тренер ЦСКА Фабио Челестини.

В нынешнем сезоне Салас принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

