«Бешикташ» заинтересован в подписании защитника «Реала» в зимнее трансферное окно — АS

Турецкий «Бешикташ» заинтересован в подписании защитника мадридского «Реала» Давида Алабы в это трансферное окно, сообщает АS.

Главный тренер «Бешикташа» Серген Ялчин заявил, что клуб рассчитывает на два или три усиления в зимнее трансферное окно, и Алаба — один из игроков, которых они надеются заполучить.

Основной проблемой для перехода является зарплата Алабы. За оставшиеся месяцы сезона защитник должен получить от «Реала» ещё € 7 млн. «Бешикташ» не готов платить футболисту такие деньги, для заключения сделки «Реалу» необходимо продолжать выплачивать часть зарплаты игрока. Кроме того, Алаба ранее заявлял, что является поклонником принципиального соперника потенциального покупателя — «Галатасарая».

В нынешнем сезоне футболист провёл за «Реал» пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Алабы с мадридским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет € 4 млн.