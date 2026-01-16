Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии Мбаппе перед матчем с «Леванте»

Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии нападающего «сливочных» Килиана Мбаппе перед матчем 20-го тура чемпионата Испании с «Леванте». Игра пройдёт 17 января.

Испания — Примера . 20-й тур
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Леванте
Валенсия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ему лучше, и он будет в составе», – приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Ранее в прессе появлялась информация, что француз пропустит встречу Ла Лиги. Напомним, 31 декабря мадридский клуб сообщил о наличии растяжения связок левого колена у Мбаппе. После этого нападающий сыграл лишь в финале Суперкубка Испании с «Барселоной» (2:3), выйдя на поле со скамейки запасных на 76-й минуте.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл 25 матчей за мадридский клуб во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал четыре результативные передачи.

