Президент «Флуминенсе» заявил, что клуб снова попытается купить Нино у «Зенита»

Президент «Флуминенсе» Маттеус Монтенегро заверил, что клуб не отказался от идеи с покупкой защитника «Зенита» Нино.

«Нино — наша цель, дверь [для него] всегда открыта. Мы скоро снова попробуем», — приводит слова Монтенегро Explosao Tricolor.

Президент «Флуминенсе» пообещал предпринять новую попытку приобрести 28-летнего футболиста летом. При этом подчёркивается, что на текущий момент санкт-петербургский клуб не намерен продавать Нино.

Защитник перешёл в «Зенит» из «Флуминенсе» зимой 2024 года. В составе бразильской команды Нино провёл 244 матча во всех турнирах, где забил 13 голов и сделал пять ассистов. Действующее трудовое соглашение игрока с «Зенитом» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

