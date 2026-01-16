Арбелоа раскрыл, что сказал игрокам «Реала» после вылета от «Альбасете» в Кубке Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа раскрыл, что сказал своим подопечным после сенсационного вылета из Кубка Испании в 1/8 финала от команды второй лиги «Альбасете» (2:3).

«Понимаю, люди ищут виновного, но я работаю над поиском решений. То, что я сказал [о личной ответственности за проигрыш], ответил, потому что верю в это, всё, что происходит на поле, — моя ответственность. Чувствую себя очень ответственным за всё, всегда буду чувствовать. А то, что мы говорили, предпочитаю обсуждать в раздевалке. Я рассказал историю: мне потребовалось много времени, чтобы выиграть кубок Лиги чемпионов, когда я наконец-то это сделал, сел в автобус, за мной ехал игрок, который впервые сыграл на турнире, он спросил: «В следующем году мы снова будем бороться за победу, верно?» И я сказал своим игрокам: «Знаете, кто это был? Ваш капитан – Карвахаль». Потому что когда играешь за «Реал» Мадрид, прошлого не существует, ни когда ты выигрываешь Лигу чемпионов, ни когда «Альбасете» выбивает тебя из турнира», – приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.