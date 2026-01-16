Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбелоа раскрыл, что сказал игрокам «Реала» после вылета от «Альбасете» в Кубке Испании

Арбелоа раскрыл, что сказал игрокам «Реала» после вылета от «Альбасете» в Кубке Испании
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа раскрыл, что сказал своим подопечным после сенсационного вылета из Кубка Испании в 1/8 финала от команды второй лиги «Альбасете» (2:3).

Кубок Испании . 1/8 финала
14 января 2026, среда. 23:00 МСК
Альбасете
Альбасете
Окончен
3 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Вильяр – 42'     1:1 Мастантуоно – 45+3'     2:1 Бетанкор – 82'     2:2 Гарсия – 90+1'     3:2 Бетанкор – 90+4'    

«Понимаю, люди ищут виновного, но я работаю над поиском решений. То, что я сказал [о личной ответственности за проигрыш], ответил, потому что верю в это, всё, что происходит на поле, — моя ответственность. Чувствую себя очень ответственным за всё, всегда буду чувствовать. А то, что мы говорили, предпочитаю обсуждать в раздевалке. Я рассказал историю: мне потребовалось много времени, чтобы выиграть кубок Лиги чемпионов, когда я наконец-то это сделал, сел в автобус, за мной ехал игрок, который впервые сыграл на турнире, он спросил: «В следующем году мы снова будем бороться за победу, верно?» И я сказал своим игрокам: «Знаете, кто это был? Ваш капитан – Карвахаль». Потому что когда играешь за «Реал» Мадрид, прошлого не существует, ни когда ты выигрываешь Лигу чемпионов, ни когда «Альбасете» выбивает тебя из турнира», – приводит слова Арбелоа Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!
Кошмарная сенсация «Реала»! Вылетели из Кубка от аутсайдера второй лиги на 90+4-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android