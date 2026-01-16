Сергей Паршивлюк покидает тренерский штаб московского «Динамо»

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк оставляет свой пост и покидает клуб.

«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведённые в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в официальном телеграм-канале.

Паршивлюк присоединился к московскому клубу в июне 2019 года и за пять сезонов сыграл 110 матчей, в девяти из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024, после которого завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Позднее помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.