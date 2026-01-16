Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Паршивлюк покидает тренерский штаб московского «Динамо»

Сергей Паршивлюк покидает тренерский штаб московского «Динамо»
Комментарии

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк оставляет свой пост и покидает клуб.

«Сергей Викторович, спасибо за 6,5 лет, проведённые в нашем клубе, лидерские качества и профессиональное отношение к своим обязанностям. Желаем удачи в будущей карьере», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в официальном телеграм-канале.

Паршивлюк присоединился к московскому клубу в июне 2019 года и за пять сезонов сыграл 110 матчей, в девяти из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024, после которого завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Позднее помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

Материалы по теме
Ролан Гусев рассказал о функционале Шаронова и Жиркова в московском «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android