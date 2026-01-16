«Монако» — «Лорьян»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «Монако» и «Лорьян». Игра пройдёт на стадионе «Луи II» в Монако. В качестве главного арбитра встречи выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 17 туров французской Лиги 1 «Монако» набрал 23 очка и занимает девятое место. «Лорьян» заработал 19 очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре команда Себастьена Поконьоли встречалась с «Лионом» и уступила со счётом 1:3. В следующем туре «Монако» сыграет с «Гавром» (24 января). В 17-м туре Лиги 1 «Лорьян» проводил матч с «Метцем», в котором сыграл вничью со счётом 1:1. В 19-м туре подопечные Оливье Панталони встретятся с «Ренном» (24 января).

Российские футболисты за рубежом: