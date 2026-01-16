«Спартак» предложил € 7,7 млн за нападающего «Бока Хуниорс» — Грова

«Спартак» начал переговоры насчёт перехода крайнего нападающего «Бока Хуниорс» Эсекьеля Себальоса. Об этом сообщает журналист Герман Гарсия Грова на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, московский клуб сделал предложение аргентинскому гранду в размере $ 9 млн (€ 7,7 млн). Подчёркивается, «Бока Хуниорс» считает, что 23-летний вингер стоит дороже.

Себальос является воспитанником «Бока Хуниорс». За взрослую команду нападающий принял участие в 127 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

