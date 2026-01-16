Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году

Комментарии

Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году.

1. Криштиану Роналду (футбол) — $ 260 млн.
2. Сауль Альварес (бокс) — $ 137 млн.
3. Лионель Месси (футбол) — $ 130 млн.
4. Хуан Сото (бейсбол) — $ 129,2 млн.
5. Леброн Джеймс (баскетбол) — $ 128,7 млн.
6. Карим Бензема (футбол) — $ 115 млн.
7. Стефен Карри (баскетбол) — $ 105,4 млн.
8. Сёхэй Отани (бейсбол) — $ 102,5 млн.
9. Кевин Дюрант (баскетбол) — $ 100,8 млн.
10. Джон Рам (гольф) — $ 100,7 млн.

Ранее «Чемпионат» подготовил материал, в котором рассказал о 25 самых важных моментах в футболе в 2025 году.

