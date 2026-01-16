Скидки
«Круифф сказал, что я некрасивый». Онопко — о несостоявшемся трансфере в «Барселону»

Бывший защитник, а ныне тренер сборной России Виктор Онопко назвал причину, по которой его не стала подписывать «Барселона».

«Совсем недавно я узнал, что «Барселона» хотела меня подписать. Но Круифф [тогдашний тренер «Барселоны»] или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, и поэтому меня не взяли», — сказал Онопко в подкасте El Bigote de Abadía.

Большую часть карьеры в Испании Онопко выступал за «Овьедо», в составе которого сыграл более 200 матчей и отметился семью забитыми мячами. В 2002 году защитник перешёл в «Райо Вальекано», а год спустя вернулся в Россию, заключив контракт с владикавказским «Спартаком-Аланией». Онопко завершил карьеру игрока в 2006 году.

