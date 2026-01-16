Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможных трансферах в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, изменились ли планы клуба на зимнее трансферное окно после травмы флангового защитника Конора Брэдли. По информации СМИ, 22-летний футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

«Думаю, все согласны с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Это не значит, что мы собираемся что-то предпринимать, но все согласны в их наличии. Никто не имеет другого мнения по этому поводу. Но это не значит, что что-то обязательно произойдет», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, летом «Ливерпуль» потратил на трансферы € 483 млн, тем самым установив рекорд футбола по сумме сделок за одно трансферное окно. При этом 19-летний защитник красных Джованни Леони сыграл всего одну встречу за клуб, порвав крестообразные связки колена в своём дебютном матче.