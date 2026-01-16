Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможных трансферах в зимнее трансферное окно

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о возможных трансферах в зимнее трансферное окно
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил на вопрос, изменились ли планы клуба на зимнее трансферное окно после травмы флангового защитника Конора Брэдли. По информации СМИ, 22-летний футболист пропустит оставшуюся часть сезона.

«Думаю, все согласны с теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся. Это не значит, что мы собираемся что-то предпринимать, но все согласны в их наличии. Никто не имеет другого мнения по этому поводу. Но это не значит, что что-то обязательно произойдет», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

Напомним, летом «Ливерпуль» потратил на трансферы € 483 млн, тем самым установив рекорд футбола по сумме сделок за одно трансферное окно. При этом 19-летний защитник красных Джованни Леони сыграл всего одну встречу за клуб, порвав крестообразные связки колена в своём дебютном матче.

Материалы по теме
Марк Гехи перешёл в «Манчестер Сити» за € 23 млн — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android