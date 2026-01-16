Кисляк — о сборах: рад познакомиться с новыми ребятами — уверен, быстро станем одним целым

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о начале сборов красно-синих, которые проходят в Абу-Даби.

«Всем привет, армейцы! Зимние сборы официально стартовали. Очень соскучился по тренировочному процессу, по полю и по рабочей атмосфере. Рад снова быть с командой, познакомиться с новыми ребятами — уверен, быстро станем одним целым. Настраиваемся на продуктивный сбор, набираем форму и двигаемся дальше!» — написал Кисляк в своём телеграм-канале.

13 января ЦСКА объявил о переходе Дмитрия Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030. Красно-синие объявили о переходе нападающего Максима Воронова из «Урала» 31 декабря. Контракт с 18-летним форвардом рассчитан до 2030 года.

