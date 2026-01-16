Виктор Онопко: в «Атлетико» я не попал из-за обмана агентов

Бывший защитник, а ныне тренер сборной России Виктор Онопко назвал причину, по которой не перешёл из «Овьедо» в мадридский «Атлетико».

«Переход в «Атлетико»? Это интересная и очень длинная история. Радомир Антич [тогдашний тренер «Овьедо»] позвонил мне, потому что хотел видеть меня в своей команде. Он был в «Овьедо», а затем ушёл в «Атлетико».

Я подписал контракт с «Овьедо» в августе, но приехал только в январе. Попросил включить в контракт пункт, по которому мог бы уйти, если другой клуб предложит хотя бы на один доллар больше, чем «Овьедо». Некоторые люди меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от «Атлетико», но я уже подписал контракт с «Овьедо».

В «Атлетико» не попал из-за обмана агентов. Они говорили: «Если ты не поедешь в «Овьедо», тебя накажут». В итоге я приехал и был счастлив», — сказал Онопко в подкасте на YouTube-канале El Bigote de Abadía.

Большую часть карьеры в Испании Онопко выступал за «Овьедо», в составе которого сыграл более 200 матчей и отметился семью забитыми мячами. В 2002 году защитник перешёл в «Райо Вальекано», а год спустя вернулся в Россию, заключив контракт с владикавказским «Спартаком-Аланией». Онопко завершил карьеру игрока в 2006 году.