Стали известны три фактора, способные помешать переходу Холанда в «Реал»

Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд считает переход в мадридский «Реал» своей главной карьерной целью. В свою очередь, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес мечтает приобрести 25-летнего форварда грядущим летом. Функционер продолжает общение с агентом норвежского футболиста. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, «Реал» может столкнуться со сложностями при подписании Холанда, поскольку, во-первых, у него есть долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», рассчитанный до 2034 года. Во-вторых, для трансфера форварда «горожан» необходимо, чтобы мадридскую команду покинул вингер Винисиус Жуниор. В-третьих, сделка по переходу Холанда обойдётся «Реалу» более чем в € 500 млн.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

