Тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал работу английских судей перед матчем с «Бёрнли»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот раскритиковал работу судей в английской Премьер-лиге перед матчем с «Бёрнли». Встреча пройдёт 17 января.

«Мне достаточно вспомнить тот матч, который мы там сыграли [«Ливерпуль» победил со счётом 1:0, забив пенальти на 90+5-й минуте]. Думаю, на 90+5-й минуте мы наконец-то получили пенальти за игру рукой, которого заслуживали, но никогда не знаешь наверняка, потому что три недели спустя у нас был другой арбитр – или, может быть, тот же самый, кстати – и была явная игра рукой со стороны [Манчестер Юнайтед], а он не посчитал это пенальти. Так что никогда нельзя быть на 100% уверенным, заслуживаешь ли ты того, что получаешь в жизни в целом, но особенно в судейских решениях. В той игре у нас было множество шансов, прежде чем мы наконец забили пенальти. Но в тот день они очень сильно осложнили нам задачу, с тех пор они сильно осложнили задачу многим другим командам. Так что будем готовы.

Мы с нетерпением ждём этой игры. Ещё один домашний матч, ещё одна игра, где мы хотим показать, что можем играть лучше, создавая больше моментов, используя владение мячом. На этой неделе и в последние недели мы много работали над этим, надеюсь и жду момента, когда всё действительно встанет на свои места, люди скажут: «Ах, приятно было смотреть игру, учитывая такое владение мячом, к тому же было много голевых моментов». Но как только снова начнём создавать больше моментов, нам, вероятно, придется играть более открыто, и определённый период этого сезона также показал, что мы пропускали довольно мало контратак. Поэтому нам нужно найти идеальный баланс между созданием большего количества моментов и при этом практически ничего не допускать», – приводит слова Слота официальный сайт клуба.

После 21-го тура «Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков. «Бёрнли» располагается на предпоследней, 19-й строчке, с 13 очками.