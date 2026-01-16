Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин признан игроком месяца в АПЛ

Нападающий «Лидса» Доминик Калверт-Льюин признан игроком месяца в АПЛ
Комментарии

Нападающий «Лидс Юнайтед» Доминик Калверт-Льюин признан лучшим игроком английской Премьер-лиги в декабре. Об этом сообщает аккаунт АПЛ в социальной сети X.

Английский форвард отличился во всех пяти встречах чемпионата Англии в минувшем месяце, забив «Челси» (3:1), «Ливерпулю» (3:3), «Брентфорду» (1:1), «Сандерленду» (1:1) и оформив дубль в ворота «Кристал Пэлас» (4:1). Всего Калверт-Льюин отличился в шести матчах АПЛ подряд. Данная серия является самой длинной с 2019 года, когда экс-форвард «Лестера» Джейми Варди отмечался забитыми мячами в восьми встречах подряд.

В нынешнем сезоне нападающий «Лидса» в 19 встречах английской Премьер-лиги забил девять голов. В гонке бомбардиров лидирует игрок «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 20 голами.

