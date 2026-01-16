TransferFeed: переход защитника Рикардо в «Динамо» находится под угрозой срыва

Переход центрального защитника «Ботафого» Давида Рикардо в московское «Динамо» может не состояться. Ранее клубы вели переговоры о сумме трансфера в € 6,5 млн, однако сделка была приостановлена ​​из-за разногласий по личным условиям игрока и его агентов. Об этом сообщает TransferFeed.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

Самая крупная победа «Динамо»: