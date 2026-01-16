«Зенит» может перехватить трансферную цель «Динамо», чтобы заменить Нино — TransferFeed

«Зенит» рассматривает центрального защитника «Ботафого» Давида Рикардо в качестве потенциальной замены для Нино. Также интерес к 23-летнему футболисту проявляет московский ЦСКА. Об этом сообщает TransferFeed.

По информации источника, на текущий момент приостановлена сделка по потенциальному переходу Рикардо в московское «Динамо» за € 6,5 млн. Помимо «Зенита» и ЦСКА, за бразильским игроком также следит «Торино».

Ранее сообщалось о желании «Флуминенсе» приобрести Нино у сине-бело-голубых.

Рикардо выступает в составе «Ботафого» с января 2025 года. За этот период защитник принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

