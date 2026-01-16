Стало известно, почему в «Реале» хотят, чтобы команду возглавил Клопп

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес рассматривает Юргена Клоппа в качестве наиболее приоритетного кандидата на должность главного тренера команды из-за умения немецкого специалиста работать со звёздными футболистами. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, Перес никогда не был уверен в способностях экс-тренера «сливочных» Хаби Алонсо находить общий язык с игроками команды. Президент «Королевского клуба» наряду с другими членами руководства осознал наличие проблем у Алонсо уже через несколько недель после его прихода.

Подчёркивается, что Клопп доволен своей административной должностью в компании «Ред Булл», но считается, что он всегда мечтал возглавить один из двух крупнейших испанских клубов – мадридский «Реал» или «Барселону».

«Сливочные» объявили о прекращении сотрудничества с Алонсо в понедельник, 12 января.

