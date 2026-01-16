Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о критике в адрес Виктора Дьёкереша

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о критике в адрес Виктора Дьёкереша
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о критике в адрес нападающего «пушкарей» Виктора Дьёкереша.

«Не видел, чтобы Дьёкереш сомневался в себе, очевидно, он очень требовательный человек, знает, какой уровень нам нужен, в основном он действительно хочет оправдать все наши ожидания. Он старался, был очень стабилен. Думаю, в матче с «Челси» («Арсенал» выиграл со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата») он провёл отличную игру и забил гол, который помог нам выиграть.

[Справедлива ли критика в адрес Дьёкереша?] Я не знаю, это часть ожиданий. Но это касается не только Виктора, это касается каждого нападающего в лиге. Или в каждом топ-клубе, на любой позиции, на которой ты играешь, вы можете это заметить. Мы рассчитываем показывать хорошие результаты, быть стабильными и постоянно побеждать, именно к этому мы должны стремиться», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В текущем сезоне швед провёл за «Арсенал» 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь голов.

Материалы по теме
Гол «Арсенала» окончательно нас запутал. Разбор фантомного правила
Гол «Арсенала» окончательно нас запутал. Разбор фантомного правила
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android