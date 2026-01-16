Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о критике в адрес Виктора Дьёкереша

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о критике в адрес нападающего «пушкарей» Виктора Дьёкереша.

«Не видел, чтобы Дьёкереш сомневался в себе, очевидно, он очень требовательный человек, знает, какой уровень нам нужен, в основном он действительно хочет оправдать все наши ожидания. Он старался, был очень стабилен. Думаю, в матче с «Челси» («Арсенал» выиграл со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата») он провёл отличную игру и забил гол, который помог нам выиграть.

[Справедлива ли критика в адрес Дьёкереша?] Я не знаю, это часть ожиданий. Но это касается не только Виктора, это касается каждого нападающего в лиге. Или в каждом топ-клубе, на любой позиции, на которой ты играешь, вы можете это заметить. Мы рассчитываем показывать хорошие результаты, быть стабильными и постоянно побеждать, именно к этому мы должны стремиться», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

В текущем сезоне швед провёл за «Арсенал» 25 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счёт восемь голов.