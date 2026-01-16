Майкл Кэррик рассказал о задачах «МЮ» на оставшуюся часть сезона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона перед матчем 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «красным дьяволам» предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Хотим быть в числе лидеров, хотим возглавлять турнирную таблицу. Это довольно очевидно, но мы должны делать небольшие шаги в этом направлении, и участие в европейских турнирах, очевидно, будет шагом вперёд. Поэтому должны продолжать двигаться в этом направлении», — приводит слова Кэррика официальный сайт клуба.

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Кэррика на пост главного тренера клуба во вторник, 13 января.

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 32 очка в 21 матче. Отставание от четвёртого места составляет три очка.