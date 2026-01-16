Скидки
Главная Футбол Новости

Гехи переходит в «Сити» за € 29+3 млн, зарплата защитника — € 18 млн в год — Плеттенберг

Гехи переходит в «Сити» за € 29+3 млн, зарплата защитника — € 18 млн в год — Плеттенберг
«Манчестер Сити» заплатит за трансфер центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи £ 26 млн (€ 29,9 млн) в качестве фиксированной суммы и ещё £ 3 млн (€ 3,4 млн) в виде бонусов. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, 25-летний футболист будет зарабатывать € 18 млн в год с учётом бонусов. Ожидается, что медицинское обследование и подписание контракта будут завершены в течение двух-четырёх дней.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

