Микель Артета высказался о шансах «Арсенала» выиграть трофей в нынешнем сезоне

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о шансах «пушкарей» выиграть трофей в нынешнем сезоне.

«Думаю, мы набираем очень хороший темп, а вера рождается из выступлений и уровня стабильности, который демонстрировали на протяжении 32 игр в этом сезоне, то, что мы сделали на днях на «Стэмфорд Бридж» («Арсенал» обыграл «Челси» со счётом 3:2. — Прим. «Чемпионата»), должно помочь нам убедиться, что мы способны на это. Но реальность такова, что это нужно показывать в каждой встрече, ещё многое предстоит сделать. Но мы рады, что все ещё участвуем в четырёх соревнованиях», – приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».

«Арсенал» лидирует в английской Премьер-лиге после 21-го тура, набрав 49 очков. Лондонская команда также возглавляет единую таблицу общего этапа Лиги чемпионов и участвует в полуфинале Кубка лиги и четвёртом раунде Кубка Англии.

В последний раз «пушкари» выигрывали трофей по итогам сезона в 2020 году, выиграв Кубок Англии.

