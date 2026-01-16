«ПСЖ» — «Лилль»: онлайн-трансляция матча 18-го тура Лиги 1 начнётся в 21:00

Сегодня, 16 января, состоится матч 18-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026 между клубами «ПСЖ» и «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Жером Бризар. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

После 17 туров французской Лиги 1 «ПСЖ» набрал 39 очков и занимает второе место. «Лилль» заработал 32 очка и располагается на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Луиса Энрике встречалась с «Парижем» и победила со счётом 2:1. В следующем туре «ПСЖ» сыграет с «Осером» (23 января). В 17-м туре Лиги 1 «Лилль» проводил матч с «Ренном», в котором проиграл со счётом 0:2. В 19-м туре подопечные Бруно Женезио встретятся со «Страсбургом» (25 января).

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»: