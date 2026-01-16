Скидки
Пари Сен-Жермен — ЛОСК Лилль. Прямая трансляция
Лусиано Гонду поделился первыми впечатлениями от нахождения в ЦСКА

Комментарии

Новоиспечённый нападающий ЦСКА Лусиано Гонду ответил на вопрос о первых впечатлениях от нахождения в клубе. Также форвард отметил, что его удивило на тренировках красно-синих.

– Мы тренируемся уже два дня, потихоньку узнаю команду, тренерскую идею. Игроки очень хорошие. Сейчас главное — продолжать работать.

– Есть ли что-то, что для тебя стало новым, удивило?
– Я доволен интенсивностью тренировок. Это меня удивило. То, как команда тренируется. Ещё мне нравится игровая идея главного тренера, — сказал аргентинец в интервью пресс-службе ЦСКА в видео на YouTube-канале.

Московский клуб объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Фото: Баринов и Лусиано Гонду на первой тренировке ЦСКА в 2026 году

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

