«Кроме улыбки, у меня ничего и не осталось». Круговой поделился фото со сборов ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Данил Круговой поделился фото с первого учебно-тренировочного зимнего сбора команды в Абу-Даби (ОАЭ).

Футболист в своём телеграм-канале опубликовал серию снимков с подписью: «Мышцы в лёгком шоке от нагрузок, так что, кроме улыбки, у меня ничего и не осталось. Ну а после зала немного окунулись в Персидский залив».

Фото: Из личного архива Кругового

На первом сборе армейцы сыграют с тольяттинским «Акроном» и самаркандским «Динамо» 22 и 25 января соответственно.

После 18 сыгранных матчей Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Краснодар», у которого 40 очков.

