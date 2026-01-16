Скидки
«Он ещё в начале великого пути, у него прекрасное будущее». Гласнер — о переходе Гехи

«Он ещё в начале великого пути, у него прекрасное будущее». Гласнер — о переходе Гехи
Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о скором трансфере защитника лондонцев Марка Гехи. Англичанин перейдёт в «Манчестер Сити» за £ 26 млн (€ 29,9 млн).

– Моя последняя информация заключается в том, что сделка с Марком находится на завершающей стадии. Не могу подтвердить информацию о клубе, потому что она ещё не завершена, но всё находится на заключительной стадии, поэтому Марк завтра не сыграет за нас.

– А как вы относитесь к потере капитана на этом этапе сезона?
– Я упоминал об этом несколько недель назад, когда было довольно ясно, что это произойдёт. У каждого игрока, в зависимости от ситуации с его контрактом, есть определённый шанс, когда игрок заявляет: «Я хочу уйти». Если клуб согласен это сделать, сделка состоится. И, похоже, что это произошло сейчас. Поэтому, конечно, в спорте никто в команде не скажет вам ничего другого. Разница в том, что все хотели, чтобы Марк остался навсегда в «Кристал Пэлас», был капитаном и играл здесь, но да, реальность другая.

– Вы разговаривали с Марком? Как он относится к возможному уходу из футбольного клуба, где он добился таких успехов и был ключевой фигурой?
– Да, я с ним поговорил, конечно, это останется между нами, но думаю, Марк показал во время летнего трансферного окна, показал это на протяжении всего осеннего отрезка, что он на 100% предан команде. И я желаю ему всего наилучшего до конца его карьеры. Думаю, у него будет отличная карьера. Он ещё в начале своего великого пути, у него будет прекрасное будущее, потому что он прекрасный игрок и фантастический парень, – сказал Гласнер в интервью Sky Sports.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

