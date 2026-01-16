Скидки
Наумов: Баринов обиделся — играл в «Локомотиве» 10 лет, а клуб не пошёл на уступки

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о переходе экс-полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова в ЦСКА.

«Для «Локомотива» история с Бариновым закончилась очень плохо. Команда многое потеряла. Это воспитанник, который цементировал оборону команды. «Локомотив» усилил своего конкурента. Виню в этой истории прежнее руководство клуба, Леонченко, который не сумел найти с Бариновым контакт и продлить контракт. А Ротенберг уже не мог ничего сделать — всё было решено. Для клуба это очень плохо. Баринов обиделся — играл в «Локомотиве» 10 лет, а клуб не пошёл на уступки», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В текущем сезоне на счету Баринова 24 игры на клубном уровне, три гола и семь результативных передач. Контракт Дмитрия с «Локомотивом» истекал летом 2026 года, с ЦСКА игрок подписал соглашение сроком до конца сезона-2028/2029.

